СКР довел до суда дело бывшего замминистра природных ресурсов Республики Алтай

Суд Горно-Алтайска рассмотрит уголовное дело бывшего заместителя министра природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай. Экс-чиновнику вменяется в вину превышение полномочий и злоупотребление ими (ст. 286 и ст. 285 УК РФ), а также получение взятки (ст. 290 УК РФ), сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по региону.

Как указывается в материалах дела, замминистра с ноября 2021-го по март 2022 года восемь раз незаконно, по версии следствия, отказал в приемке лесных деклараций от фирмы «Агро-Транзит», с которой был заключен договор аренды участка для заготовки древесины. В результате, говорится в деле, компании был причинен ущерб в виде упущенной выгоды в размере свыше 7 млн руб.

Кроме того, сообщили в СКР, чиновник, действуя в интересах ООО «Вера», незаконно предоставил компании в аренду два лесных участка для геологического изучения недр и заготовки древесины. При этом, у ООО отсутствовала предусмотренная для этого законом документация. На выделенных фирме участках велась нелегальная рубка лесных насаждений, ущерб, причиненный лесному фонду РФ, следствие оценило в 327 млн руб.

Также, по информации прокуратуры, замминистра получил от индивидуального предпринимателя взятку лесоматериалы стоимостью 40 тыс. руб. Имущество, считает обвинение, передавалось за внесение незаконных изменений в договор аренды лесного участка.

Как писал «Ъ-Сибирь», в марте бывшего замминистра задержали и по решению суда поместили в СИЗО. В последующем ему смягчили меру пресечения на домашний арест. Вину в инкриминируемых ему преступлениях экс-чиновник не признал.

Илья Николаев