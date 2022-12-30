«Обьгаз» получит 80,4 млн рублей на строительство газозаправки в Ханты-Мансийске

АО «Обьгаз» получило льготный заем от Фонда развития Югры в размере 80,4 млн руб. на строительство автомобильной газозаправочной станции (АГЗС) и газонаполнительной станции (ГНС) в Ханты-Мансийске. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда. Совокупные инвестиции в проект составят 136 млн руб.

Заем предоставлен на пять лет под 3% годовых. Средства будут направлены на покупку оборудования, его доставку, монтаж, наладку и запуск объекта. По итогу будет создано не менее 10 рабочих мест. Ожидаемый объем налоговых платежей за ближайшие пять лет составит 55,8 млн руб.

«Компания станет первым в Ханты-Мансийске производителем компримированного природного газа для заправки автомобильного транспорта объемом 3,5 тыс. тонн в год», — отметил генеральный директор Фонда Сергей Афанасьев.

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