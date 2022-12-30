Дело по факту ДТП, в котором погибли шестеро пассажиров автобуса, направлено в суд

Прокуратура Благоварского района Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя Азата Сафаргалеева, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщили пресс-службы прокуратуры и республиканского СКР.

Авария произошла 25 июля на трассе М-5 «Урал». Автобус Ford Transit, принадлежащий компании «Уфа-лайн», двигался из Языково в Уфу. Водитель Азат Сафаргалеев превысил скорость и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении КамАЗом дорожников, которые наносили разметку. В микроавтобусе находились 24 пассажира при допустимом количестве 19, не все из них были пристегнуты ремнями безопасности. В результате ДТП шестеро пассажиров погибли, еще одному был причинен тяжкий вред здоровью и 17 человек были госпитализированы.

Обвиняемый признал вину. Уголовное дело направлено в Благоварский межрайонный суд для рассмотрения по существу. Азату Сафаргалееву грозит до семи лет лишения свободы.

Венера Хисамова

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