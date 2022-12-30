Зима на сцене

На новогодних праздниках театры традиционно будут показывать много спектаклей для детей. В Воронеже местные театры «под елочку» подготовили несколько новых постановок, которые и дальше останутся в репертуаре — и могут быть интересны не только детям. А детский театральный фестиваль «Маршак» впервые устроит гастроли новогодних спектаклей.

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Театр кукол имени Вольховского

Воронежский театр кукол под конец года выдал сразу две премьеры.

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В середине декабря на большой сцене был представлен спектакль «Сказка про Ежика и Медвежонка» в постановке приглашенного режиссера Светланы Озерской. В основе лежат несколько сказок Сергея Козлова. При выборе произведений режиссер ориентировалась в первую очередь на зимние истории, и ей удалось аккуратно соединить их в единый сюжет. Хотя здесь нет знаменитого «Ежика в тумане», никуда не делась философия этих сказок — пока маленькие зрители умиляются куклам и их приключениям, взрослые задумываются о диалогах, которые ведут герои. Впрочем, эти два направления иногда сталкиваются довольно прямо: сразу за финальной историей о том, как Ежик и Медвежонок протирали звезды, следуют развеселые танцы и песни, сбивающие с философского настроя. Спектакль будет идти и в течение новогодних праздников, и в другие дни января.

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В конце декабря на малышкиной сцене актер Камерного театра Камиль Тукаев поставил еще один спектакль по известным сюжетам и советским мультфильмам — «Про умную собачку Соню» (ту самую, которая, например, размазала варенье по всему столу, чтобы скрыть небольшое пятно). В его основе лежат произведения Андрея Усачева. Спектакль буквально создается из подручных средств на глазах у зрителей: главную героиню каждый раз заново вырезают из бумаги, а основным элементом сценографии является чемодан и спрятанные в нем вещи. Показы спектакля запланированы на вторую половину января.

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Осенью на фестивале «Маршак» театр также представил спектакль «Золотой цыпленок» — историю, отсылающую к сказке о курочке Рябе. Приглашенный режиссер Людмила Федорова показала сюжет о том, как Лиса и Волк украли золотое яичко, чтобы высидеть из него золотоносную курочку. Вот только хитрая Лиса, желая всю работу скинуть на Волка, сама себя перехитрила: хищник проникается отцовскими чувствами к вылупившемуся цыпленку-петушку. В январской афише спектакль не стоит.

Драмтеатр имени Кольцова

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В драмтеатре местный режиссер Никита Рак поставил поучительного «Звездного мальчика» по одноименной сказке Оскара Уайльда про заносчивого эгоистичного подростка, прошедшего через испытания и изменившегося в лучшую сторону. Спектакль почти дословно следует тексту, но в историю добавлены две рассказчицы, которые не забывают делать акценты на морали и то и дело вступают в диалоги-препинания с героями. Почти все время звучат несколько кавер-версий старинного английского рождественского хорала «God rest ye, merry gentlemen», что, видимо, должно придать незатейливой постановке дополнительной смысловой глубины. Показы запланированы в первых числах января и середине февраля.

Театр юного зрителя

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Не обошелся без новогодней премьеры и ТЮЗ — в середине декабря худрук Евгений Кочетков поставил музыкальную сказку «Часовщик». По сюжету 31 декабря Старый год пытается остановить время, но ему в этом мешает Часовщик и его ученик. Спектакль будет идти все новогодние праздники.

«Маршак»

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Организаторы детского театрального фестиваля «Маршак» также не остались в стороне. Впервые в Воронеже пройдет «Зимний уикенд», на который с гастролями приедут три театра. Московский «Таратумб» покажет 5 и 6 января кукольный спектакль «Как найти Вифлеем», в котором девочка Катя ищет в столице младенца « с особенной судьбой». Красноярский ТЮЗ 13 и 14 января привезет масштабную «Снежную королеву» . А московский «Антикварный цирк» представит 15 января «Мандаринового ангела» — постановку в жанре нового цирка о пришедший к девочку в канун Рождества волшебных существах.