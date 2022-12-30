Суд разрешил акционерам СМЗ голосовать на предстоящем собрании

Арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил заявление ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) об отмене обеспечительных мер, наложенных по инициативе Генпрокуратуры РФ. Как следует из определения, на внеочередном общем собрании акционеров, которое будет проводиться в январе во исполнение решения суда, им разрешено голосовать по трем вопросам повестки дня: об утверждении устава общества в новой редакции, об избрании членов совета директоров и об избрании членов ревизионной. Запрет на голосование по иным вопросам, а также на принятие решения о выплате дивидендов продолжает действовать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В октябре 2021 года Генпрокуратура обратилась в суд с иском об истребовании в доход государства более 89% акций ОАО, принадлежащих Петру Кондрашеву, Сергею Кирпичеву, Тимуру Старостину и Игорю Пестрикову. В марте 2022 года надзорный орган добился принятия вышеуказанных обеспечительных мер. В мае суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, согласившись с мнением ведомства, что приватизация стратегического предприятия (СМЗ — единственный в стране производитель редкоземельных элементов и переработчик редкоземельного минерального сырья) в 1992–1996 годах была проведена с нарушением законодательства, без разрешения правительства РФ. Позже законность этого решения подтвердил Семнадцатый арбитражный апелляционный суд.

В октябре 2022 года Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, которое стало владельцем контрольного пакета акций СМЗ, подало в суд заявление об обязании ОАО провести внеочередное общее собрание акционеров, на котором должен быть утвержден устав общества в новой редакции, а также избраны члены совета директоров и ревизионной комиссии. Суд удовлетворил заявление Росимущества в полном объеме. Собрание назначено на 13 января 2023 года.