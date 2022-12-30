ВСУ обстреляли промышленное предприятие в Белгородской области

Под обстрел со стороны Украины попал Шебекинский городской округ Белгородской области. Об этом сообщили губернатор Вячеслав Гладков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его словам, пострадавших нет, но снаряд попал на территорию промышленного предприятия: «Выбиты окна, поврежден забор». Что за предприятие, господин Гладков не уточнил.

Глава региона добавил, что сейчас идет повторный обстрел территории. «Информация о разрушениях уточняется», — написал он.

О других случаях обстрелов приграничных регионов читайте в специальном проекте «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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