ВСУ обстреляли промышленное предприятие в Белгородской области

Под обстрел со стороны Украины попал Шебекинский городской округ Белгородской области. Об этом сообщили губернатор Вячеслав Гладков.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По его словам, пострадавших нет, но снаряд попал на территорию промышленного предприятия: «Выбиты окна, поврежден забор». Что за предприятие, господин Гладков не уточнил.
Глава региона добавил, что сейчас идет повторный обстрел территории. «Информация о разрушениях уточняется», — написал он.
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