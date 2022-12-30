Заводские испытания стратегического ракетоносца Ту-160М завершены

Модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М выполнил очередной полет, по итогам которого программа заводских испытаний самолета была завершена. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.

В сообщении отмечается, что в рамках полета выполнены маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе, а также работоспособность его систем, двигателей и бортового радиоэлектронного оборудования.

Ту-160 — крупнейший в истории военной авиации сверхзвуковой самолет с изменяемой геометрией крыла, а также самый тяжелый боевой самолет в мире, имеющим наибольшую среди бомбардировщиков максимальную взлетную массу. Разработан ПАО «Туполев» (входит в Ростех через ОАК).

Свой первый полет с аэродрома Казанского авиационного завода Ту-160М совершил 25 января 2018 года. Программа воспроизводства самолетов Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М была развернута по решению президента России Владимира Путина.

Милена Костерева