Бывшую сотрудницу судоходной компании осудили за мошенничество

Ленинский райсуд Нижнего Новгорода рассмотрел уголовное дело о мошенничестве и присвоении средств частной судоходной компании, в четырех преступлениях обвинили местную жительницу. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

По фабуле дела, в 2021-2022 года специалист по транспорту хозяйственного отдела организации списывала автомобильное топливо с заправочных карт и покупала за счет компании имущество, которым распоряжалась по собственному усмотрению. Ущерб судоходной компании оценен в 1 млн руб.

Осужденной назначено 3 года лишения свободы условно.

Владимир Зубарев