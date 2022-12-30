Производство по делу о несостоятельности «Завода силикатного кирпича» прекращено

Арбитражный суд Саратовской области утвердил мировое соглашение между налоговой службой и АО «Завод силикатного кирпича». Об этом сообщает пресс-служба министерства промышленности и энергетики региона.

Производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении предприятия прекращено.

По информации руководства предприятия, на которые ссылается минпром, завод преодолел сложившуюся в начале года кризисную ситуацию. Зарплата, отпускные и компенсационные выплаты работникам выплачиваются в полном объеме.

Марина Ковалева