В Нижегородской области продлена поддержка участникам спецоперации и их семьям

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил поправки в указ о дополнительных мерах поддержки участникам спецоперации на Украине и их семьям, сообщили в правительстве региона.

Поддержка распространяется на военных, служащих по контракту с Минобороны, и добровольцев, а не только на тех, кто подписал контракты после 24 февраля, отметили в правительстве.

Ежемесячные выплаты 10 тыс. руб. беременным женщинам и на каждого несовершеннолетнего ребенка, а также на семью, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума продлены на первый квартал 2023 года. Также поддержку получат не только сотрудники нижегородского управления Росгвардии, но и все нижегородцы, служащие в ведомстве и принимающие участие в СВО.

Владимир Зубарев