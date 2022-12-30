Городской департамент культуры не намерен расторгать контракт с худруком театра «У Моста»

Департамент культур администрации Перми направил художественному руководителю муниципального театра «У Моста» Сергею Федотову уведомление о расторжении контракта. Об этом сообщил сам господин Федотов в своих социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Усцов, Коммерсантъ Фото: Алексей Усцов, Коммерсантъ

Источник «Нового компаньона», близкий к департаменту, пояснил, что речь идет о стандартной процедуре: с Сергеем Федотовым планируется заключить новый контракт, но прежде чем это сделать, нужно расторгнуть прежний. По информации издания, учредитель не намерен прерывать трудовые отношения с худруком театра.

Сергей Федотов является создателем театра «У Моста» и занимает пост его художественного руководителя с момента основания культурного учреждения в 1988 году. Он поставил более 200 спектаклей в России и за рубежом. Имеет звания заслуженного артиста РФ и заслуженного деятеля искусств РФ.