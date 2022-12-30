Под Геленджиком по решению суда законсервируют месторождение глины

Разработанное Адербиевское месторождение глины в районе Геленджика законсервируют по решению суда. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Иск в инстанцию направила Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура, обнаружившая, что недропользователь не провел необходимую консервацию в срок, как того требует федеральный закон «О недрах».

Суд поддержал требования ведомства в полном объеме. Исполнение решения находится на контроле Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Анастасия Донскова

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