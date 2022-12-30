Волгоградская область направила участникам СВО почти 100 т новогодних подарков

В Волгоградской области для участников специальной военной операции на Украине собрали еще 28 т гуманитарного груза.

Как пояснили в обладминистрации, он предназначен для военнослужащих 20-й гвардейской мотострелковой дивизии, находящихся в регионе в краткосрочном отпуске. Подарки отправили с пункта сбора на «Волгоград Арене».

В каждой коробке собраны мясные и рыбные консервы, чай, кофе, сладости, теплые вещи и др. – всего более 20 наименований товаров.

Первые 67 тонн новогодних подарков участникам СВО регион отправил 23 декабря.

Марина Ковалева