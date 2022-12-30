На Кубани коронавирусом за сутки заболели 40 человек

В Краснодарском крае за минувшие сутки выявили 40 случаев заболевания COVID-19. Днем ранее в регионе отметили 48 эпизодов.

В Краснодаре зарегистрировали 12 новых пациентов, в Сочи — шесть. В Ейском районе заболели четыре человека, в Кавказском — три. В Новороссийске, Армавире, Абинском и Красноармейском муниципалитетах обнаружили по два новых пациента. В Геленджике, Староминском, Славянском, Кореновском, Гулькевичском, Выселковском и Апшеронском районах — по одному.

Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 343 868 случаев заболевания COVID-19. Из них с выздоровлением выписали 332 414 человек, скончались 11 131 пациент.

Анастасия Донскова

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