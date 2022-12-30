117 жителей Удмуртии скончались в 2022 году от отравления алкоголем

В 2022 году в Удмуртии зарегистрировали 244 случая отравлений спиртным, из которых 117 закончились гибелью пострадавших. Как сообщает пресс-служба минздрава региона, за последние пять лет число алкогольных отравлений в Удмуртии сократилось более, чем на 40%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как рассказал главный врач Республиканского наркодиспансера Артем Школяр, в 26 случаях причиной отравления стали суррогаты алкоголя на основе метилового спирта. При этом смертельная доза метанола в 20 раз меньше, чем этилового спирта. Летальный исход может наступить уже от приема одной рюмки такого суррогата.

При проявлении симптомов отравления метанолом, среди которых головная боль, тошнота, слабость и потеря зрения, необходимо немедленно обратиться к врачу.