В Анапе в новом ЗАГСе за год браки заключили 2,2 тысячи пар

В 2022 году в новом Дворце бракосочетания Анапы браки зарегистрировали 2,2 тыс. пар. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В администрации курорта отметили, что свадебный туризм набирает обороты. За прошедшие 11 месяцев на курорте заключили браки пары, прибывшие из Краснодара, Новороссийска, Темрюкского, Крымского района, Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма, Сибири, Якутии, Урала и Приморья.

Новый Дворец бракосочетания в Анапе открылся в феврале 2022 года. Строительство велось с 2020 года. Здание разделили на две зоны: камерную (50 кв. м) и парадную (170 кв. м). Такая концепция, по заявлению анапских властей, позволит избежать очередей.

Анастасия Донскова

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