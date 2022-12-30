Краевые власти собираются продать базу отдыха в поселке Сылва за 11,6 млн рублей

Прогнозный план приватизации имущества Пермского края на 2021-2023 годы дополнен 11 объектами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности. В частности, в перечень добавлена спортивно-оздоровительная база «Куликовка» в поселке Сылва. На территории базы располагается несколько летних корпусов, баня, технические помещения, лыжероллерная трасса и несколько волейбольных площадок. Ожидается, что в результате ее продажи в 2023 году в бюджет Прикамья поступит 11,6 млн руб.

Всего в перечень на данный момент входит 36 объектов, от реализации которых планируется получить доход в сумме 20,8 млн руб.