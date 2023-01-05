На мирных рельсах

Для инвесторов в реальный сектор экономики 2022 год был очень непростым. Военная спецоперация на Украине, жесткие западные санкции, массовый уход иностранных компаний подморозили инвестиционную активность. Тем не менее, Нижегородская область поднялась на пятое место в Национальном рейтинге регионов по инвестиционному климату, в регионе открывались новые производства и запускались проекты. «Ъ-Приволжье» напомнит о некоторых из них.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Комплекс переработки нефтяных остатков запустили на кстовском НПЗ В нижегородской нефтехимии крупнейшим реализованным проектом стал комплекс переработки нефтяных остатков стоимостью 90 млрд руб. Строительство этого комплекса на кстовском нефтеперерабатывающем заводе ЛУКОЙЛа позволило увеличить объемы производства дизельного топлива класса «Евро-5» на 1,1 млн т в год, сократив при этом долю мазута как побочного продукта. Также было создано более 200 высокотехнологичных рабочих мест. Читать далее

Нижегородский литейный завод группы ГАЗ начал серийное производство продукции В 2022 году «Группа ГАЗ» начала локализацию легкого дизельного двигателя. Автозавод возродил собственное литейное производство на Нижегородской литейном заводе (НЛЗ), вложив в его создание 4,7 млрд руб., и весной начался серийный выпуск литья для двигателей. Кроме ГАЗа, продукция НЛЗ также поставляется Ярославскому моторному заводу, Ульяновскому моторному заводу, Канашскому автоагрегатному заводу и другим предприятиям автопрома. Читать далее

«Завод синтанолов» модернизировал производство за 1 млрд рублей В Дзержинске группа «Норкем» завершила модернизацию своего завода синтанолов, вложив около 1 млрд руб. в увеличение производства поверхностно-активных веществ (ПАВ) и модифицированных полиалкиенгликолей. Читать далее

Открыто движение по развязке на улице Циолковского в Нижнем Новгороде Крупнейшим инфраструктурным проектом Нижнего Новгорода стала открытая в июне 2022 года развязка на улице Циолковского, которая сократила пробки в Сормовском районе. Сормовичи ждали эту автомобильную развязку десятилетиями, а построили ее за два года, она обошлась бюджету в 4,56 млрд руб. Читать далее

Госстройнадзор принял корпус «Школы 800» в Нижегородском районе Два с половиной года ушло на строительство корпуса на 1,5 тысячи учеников в знаковом для города проекте «Школа 800» – первой в России школе, начавшей строиться в рамках частно-государственного партнерства. ООО Первая концессионная компания «Просвещение» вложила в создание первого корпуса в Верхних Печерах около 3 млрд руб. Губернатор Глеб Никитин назвал здание уникальным как по качеству стройматериалов, так и по конструктиву, созданному для комфорта детей и передовым методикам их обучения. Теперь родители ждут набора учеников, а Автозаводский и Сормовский районы – достройки еще двух корпусов «Школы 800». Читать далее

Производство геотекстиля создано в Нижегородской области Группа компаний GeoSM запустила линию по производству геотекстиля в Ильиногорске. Этот высокопрочный нетканый синтетический материал используется в дорожном и жилищном строительстве, сельском хозяйстве. Инвестиции компании составили 160 млн руб. Читать далее

Производство российско-белорусских трамваев запустили в Ворсме Совместное российско-белорусское предприятие «Нижэкотранс» открыло производство трамваев под брендом «МиНиН» (Минск и Нижний Новгород). Предполагается, что новые трамваи будут производиться и для концессии по модернизации системы электротранспорта Нижнего Новгорода – планируется закупить 176 вагонов со специально разработанным для города дизайном. Читать далее

СТ «Нижегородец» возобновил сборку автомобилей совместно с «Соллерс» Завод спецавтомобилей ООО «СТ Нижегородец» после восьмимесячного простоя возобновил сборку легких коммерческих автомобилей по соглашению с елабужским автозаводом «Соллерс». Базовой моделью стали малотоннажные китайские грузовики JAC под российскими брендами «Атлант» и «Арго». В 2023 году завод спецавтомобилей планирует собрать более 10 тыс. машин различного назначения. Читать далее