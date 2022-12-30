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По факту ДТП под Энгельсом, в котором погибла семья с ребенком, возбудили уголовное дело

В Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с четырьмя погибшими. Об этом сообщает СУ СК.

По данным следствия, около 17 часов 28 декабря 40-летний автомобилист за рулем «ВАЗ-21063», в котором находились его 39-летняя супруга, пятилетний сын, 64-летняя мать и неизвестный пассажир, двигался в сторону Энгельса. Мужчина допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с тягачом «Форд Ф-Макс ССК-1» с полуприцепом. В результате ДТП погибли водитель легкового автомобиля и члены его семьи. Неизвестный пассажир легковой машины в тяжелом состоянии госпитализирован, ему оказывается медпомощь. Водитель тягача телесных повреждений не получил.

Проводятся следственные действия.

Марина Ковалева

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