Предприятия Югры за год получили поддержку на 240 млн рублей

За 2022 год 17 системообразующих предприятий Ханты-Мансийского автономного округа получили от Фонда развития Югры поддержку на сумму более 240 млн руб., сообщили в пресс-службе Фонда. Всего в регионе системообразующими являются 93 компании, которые получили поддержку от правительства Югры на 180 млн руб.

«В дополнение к этому, по программе Минпромторга РФ, предприятиям обрабатывающей промышленности Югры были предоставлены гранты на компенсацию процентной ставки по привлеченным в 2022 году кредитам в сумме более 68 млн рублей», — отметил заместитель губернатора Алексей Забозлаев.

Благодаря мера поддержки за год удалось выровнять расходы по кредитным обязательствам предприятий в сумме более 18 млрд руб. и сохранить за счет этого более 22 тыс. рабочих мест.

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