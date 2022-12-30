Посуточная аренда жилья в Екатеринбурге в новогодние праздники за год выросла на 29%

Ставки на посуточную аренду на жилье в новогодние праздники в Екатеринбурге выросли на 29% по сравнению с прошлым годом, следует из исследования сервиса «Циан». По данным сервиса, спрос на аренду в этом году в Свердловской области был выше в 3-4 раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам экспертов, по мере приближения новогодних каникул, спрос на посуточную аренду снижается. Так, за предпоследнюю неделю 2022 года (19-25 декабря) потенциальный спрос оказался ниже на четверть в сравнении с неделей до (12-18 декабря), статистика приведена по всей России в целом. Но в годовой динамике (относительно предпоследней недели 2021 года) количество просмотров объявлений посуточно стало выше на 65%.

«В 2022 году из-за ограниченного транспортного авиасообщения с рядом городов, на юге произошло перераспределение спроса: туристы стали активно интересоваться местными направлениями, куда проще добраться. Смещению спроса также способствует и удорожание сохранившихся авиамаршрутов, поэтому высокий спрос не только на новогодние праздники, но и летом – в крупных экскурсионных городах», – рассказал руководитель «Циан.Аналитика» Алексей Попов.

Подробнее об аренде на новогодние праздники — в материале «Ъ-Урал» «Съемный праздник».

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