Жителя Пензы обвиняется в покушении на убийство своего обидчика

В Пензе Саратовской области 32-летний гражданин заключен под стражу по обвинению в покушении на убийство. Об этом сообщает СУ СК.

По данным следствия, в ночь с 18 на 19 декабря обвиняемый пришел в бар на улице Ульяновской в Пензе. В заведении он употреблял спиртное с ранее незнакомыми мужчинами, и во время застолья между мужчиной и одним из его новых знакомых произошел конфликт из-за девушки. Они вышли из бара, между мужчинами завязалась драка, и 22-летний потерпевший избил злоумышленника и вернулся в бар. Последний сходил домой, взял нож, вернулся в бар, и вновь вступил в конфликт. Молодые люди снова вышли на улицу, и агрессор не менее трех раз ударил оппонента ножом в грудь. Решив, что тот скончался, он оттащил его на территорию заброшенной стройки и оставил в кустах.

Пострадавшего через некоторое время обнаружил прохожий. Молодого человека госпитализировали. Его обидчик задержан.

Марина Ковалева