Три судьи краевого арбитражного суда ушли в отставку

В составе Арбитражного суда Пермского края произошли изменения. Как сообщили в пресс-службе суда, 30 декабря в почетную отставку ушли три судьи судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных и иных публичных правоотношений: председатель седьмого судебного состава Алла Саксонова, судья Екатерина Цыренова и судья Наталья Вавилова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Алла Саксонова работала в краевом арбитражном суде с 2004 года, Екатерина Цыренова с 2007-го, Наталья Вавилова с 2008 года.