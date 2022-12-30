В Уфе завершилось строительство двух долгостроев на улице Энтузиастов

Фонд защиты прав дольщиков Башкирии ввел в эксплуатацию два проблемных дома (№10 и 12), которые в 2013 году начал возводить застройщик ООО НПО «Сомострой» на улице Энтузиастов в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского правительства. Квартиры получат 312 дольщиков.

Общая площадь жилых помещений двух 21-этажных многоквартирных домов составила 15,4 тыс. кв. м.

ООО НПО «Сомострой» было признано банкротом в 2020 году. В прошлом году земельные участки и недостроенные объекты были переданы Фонду развития территорий для завершения строительства. Активный этап строительно-монтажных работ начался в январе этого года. Генеральный подрядчик ООО «Альянс-Строй», в частности, заменил окна, построил подземный паркинг на 159 машиномест и переустроил наружные сети канализации, водопровода и тепловых сетей.

Венера Хисамова

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