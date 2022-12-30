Более 300 млн рублей задолженности трех белгородских структур «Белой птицы» продали за 1 млн рублей

ООО «Ресурс» через агента приобрело задолженность трех белгородских структур обанкротившегося холдинга «Белая птица» перед ООО «Белая птица-Курск» за 1 млн руб. Начальная цена дебиторской задолженности на торгах в форме публичного предложения составляла 308,6 млн руб., следует из сообщения о торгах. Речь идет о краткосрочных обязательствах ООО «Белая птица-Белгород», ООО «Бизнес фуд сфера», АО «Белгородский комбинат хлебопродуктов».

Ранее «Ресурс» уже выкупал с торгов другую дебиторскую задолженность «Белой птицы-Курск». В ее числе — требования к белгородским ЗАО «Торговый дом “Белая птица”» (5,48 млрд руб.), ООО «Белая птица-Белгород» (1,23 млрд руб.), АО «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (38,5 млн руб.) и АО «Загорье» (8,9 млн руб.). Требования были выкуплены за 18,6 млн руб. Напомним, на белгородских площадках сейчас работает группа агропредприятий «Ресурс».

О покупке основных мощностей «Белой птицы-Курск» читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «“Белая птица” вошла в “Куриное царство”».

Олег Мухин

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