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Александр Бастрыкин потребовал отчет по делу о нападении на женщин в баре в Кузбассе

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела о нападении на женщин в баре города Междуреченска (Кемеровская область). Об этом сегодня сообщила пресс-служба следственного ведомства.

По данным СКР, 29 декабря в баре мужчина нанес ножевые ранения 27-летней посетительнице и 32-летней работнице питейного заведения. После этого он скрылся. Одна из пострадавших находится в реанимации, состояние второй врачи оценивают как тяжелое. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух лиц (ст. 30, ст. 105 УК РФ).

Сотрудникам уголовного розыска удалось задержать подозреваемого в течение полутора часов. Им оказался ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 35-летний местный житель. Следователи в ходе обыска в жилище мужчины обнаружили орудие преступления.

Илья Николаев

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