Участника террористической ячейки в Крыму приговорили к 11 годам тюрьмы

Южный окружной военный суд признал Эрнеса Ахметова участником терористической организации в Крыму «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ) и приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

В ходе заседания было установлено, что мужчина вступил в подразделение запрещенной организации еще в 2016 году и был ее участником вплоть до своего задержания в октябре 2017 года. В составе группировки он изучал запрещенную экстремистскую литературу и готовился проводить агитации с целью пропаганды терроризма и привлечения в формирование новых участников.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5, ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ (участие в террористической организации, приготовление к преступлению и подготовка насильственного захвата власти). Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Анастасия Донскова

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