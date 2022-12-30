МВД проверяет Леонида Парфенова из-за гражданства Израиля

В отношении журналиста Леонида Парфенова проводится полицейская проверка, сообщает «РИА Новости». Это связанно с тем, что господин Парфенов не уведомил российские власти о наличии у него гражданства Израиля. Сейчас он находится за рубежом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Парфенов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Леонид Парфенов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

УК РФ Статья 330.2. предполагает штраф в размере до 200 тыс. руб., либо обязательные работы на срок до 400 часов.

По информации агентства, Леонид Парфенов получил гражданство Израиля в 2017 году, однако соответствующее уведомление в органы внутренних дел журналист не направил.

С 1990 года Леонид Парфенов был автором и ведущим передачи «Намедни» на телеканалах НТВ и «Россия-1». В 2018 году господин Парфенов запустил свой YouTube-канал «Парфенон», на котором выходит его авторский документальный цикл «Нмдни». 6 декабря господин Парфенов рассказал, что программу будут записывать в студии в Тбилиси (Грузия).

Милена Костерева