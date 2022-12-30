В Воронежской области планируют построить дорогу за 419 млн рублей

В Воронежской области ищут подрядчика для строительства автодороги «с. Чесменка – с. Песковатка» — с. Большой Мартын – КФХ «Чернозем» в Бобровском и Панинском районах региона. Согласно документам торгов, начальная цена контракта составляет 418,9 млн руб.

За эти средства подрядчику нужно построить дорогу на 13,7 км, смонтировать освещение, а также провести благоустройство объекта. Все работы необходимо завершить к 1 декабря 2023 года. Определить победителя планируется 23 января, прием заявок — до 20 января.

Мария Старикова

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