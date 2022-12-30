КамАЗ разработал программу реабилитации участников спецоперации

КамАЗ разработал программу психологической и физической реабилитации военных, возвращающихся из зоны спецоперации. Об этом говорится в сообщении компании.

В данный момент предприятие готовится оказать поддержку всем, кто вернулся со спецоперации. «Я задумался о том, что войны вечными не бывают. Люди вернутся, пройдя через очень непростые ситуации. Поэтому я попросил наш санаторий разработать программу реабилитации», — сказал гендиректор КамАЗа Сергей Когогин

По его словам, реабилитацией участников спецоперации будут заниматься специалисты санатория «Набережные Челны».

"Ъ-Казань"