18-летний житель Удмуртии предстанет перед судом за избиении до смерти неработающего отца

В Удмуртии перед судом предстанет 18-летний житель Глазова. Его обвиняют в умышленном причинении вреда своего отцу, в результате чего тот скончался (ч. 4 ст. 111 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, в октябре мужчина скинул с кровати своего отца, после чего нанес ему множество ударов. Причиной такого поступка стало неприязненное отношение к отцу, который злоупотреблял алкоголем и не работал. По версии следствия, переломным моментом стало испражнение отца на кровать, в результате чего сын разозлился и избил его.

Спустя несколько дней потерпевший скончался в больнице из-за травматического шока.

Уголовное дело направлено в суд. Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы.