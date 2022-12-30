Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

18-летний житель Удмуртии предстанет перед судом за избиении до смерти неработающего отца

В Удмуртии перед судом предстанет 18-летний житель Глазова. Его обвиняют в умышленном причинении вреда своего отцу, в результате чего тот скончался (ч. 4 ст. 111 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, в октябре мужчина скинул с кровати своего отца, после чего нанес ему множество ударов. Причиной такого поступка стало неприязненное отношение к отцу, который злоупотреблял алкоголем и не работал. По версии следствия, переломным моментом стало испражнение отца на кровать, в результате чего сын разозлился и избил его.

Спустя несколько дней потерпевший скончался в больнице из-за травматического шока.

Уголовное дело направлено в суд. Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...