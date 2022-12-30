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Реставрация гарнизонного дома офицеров в Энгельсе начнется весной

От саратовских властей потребовали незамедлительно провести конкурсные процедуры на реставрацию гарнизонного дома офицеров в Энгельсе. Такое требование выдвинул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он предложил закончить работы не за два, а за полтора года.

Средства на реставрационные работы выделены из федерального бюджета.

Губернатора попросили взять на особый контроль вопрос расселения и сноса ветхих и аварийных домов в Летном городке. На их месте планируют разбить парк, который будет примыкать к Дому офицеров.

Марина Ковалева

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