Реставрация гарнизонного дома офицеров в Энгельсе начнется весной

От саратовских властей потребовали незамедлительно провести конкурсные процедуры на реставрацию гарнизонного дома офицеров в Энгельсе. Такое требование выдвинул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он предложил закончить работы не за два, а за полтора года.

Средства на реставрационные работы выделены из федерального бюджета.

Губернатора попросили взять на особый контроль вопрос расселения и сноса ветхих и аварийных домов в Летном городке. На их месте планируют разбить парк, который будет примыкать к Дому офицеров.

Марина Ковалева