В Нижегородской области арестован подозреваемый в разбое и угоне

Полиция задержала 28-летнего рецидивиста в Шатковском районе по подозрению в вооруженном ограблении магазина и угоне автомобиля, сообщили в главном управлении МВД по Нижегородской области.

По данным следствия, мужчина угнал «ГАЗель» из фермы в селе Неледино, а затем в селе Ичалки похитил в магазине алкоголь и 5 тыс. руб., угрожая продавцу ружьем. После он попытался скрыться, не справился с управлением и вылетел в кювет, за ним последовала еще одна иномарка. Подозреваемого вычислил случайный полицейский, проезжавший мимо: он поинтересовался, нужна ли водителям помощь. Злоумышленник повел себя агрессивно и был задержан.

В отношении него возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем), ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой) и ч. 1 ст. 226 УК РФ (хищение оружия). Подозреваемый арестован, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Владимир Зубарев