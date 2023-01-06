Итоги-2022: отставки и назначения

В 2022 году серьезно обновился состав депутатов госсовета Удмуртии и Центральной избирательной комиссии региона, новые руководители появились в структуре правительства, а также в управлениях федеральных органов власти.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Смирнов перешел на должность постпреда главы Удмуртии при президенте России

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов перешел на должность постпреда главы Удмуртии при президенте России

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Правительство

В правительстве Удмуртии в этом году произошли минимальные изменения. После избрания Александра Бречалова на второй срок практически все члены кабмина получили переназначения. Команду главы республики покинули три человека. Михаил Хомич, занимавший пять лет пост постоянного представителя главы при президенте России, перешел на работу в структуры ВЭБа. Вместо него новым постпредом стал Сергей Смирнов, который также на протяжении пяти лет руководил администрацией главы и правительства.

После трех лет работы минспорта покинул Александр Варшавский. Он стал заместителем генерального директора федерального проекта «Мой спорт». Новым министром стал его заместитель Денис Парахин.

Всего год проработал вице-премьером, курирующий минстрой и миндортранс, Евгений Поздеев. На днях и.о. вице-премьера стал Игорь Асабин, который ранее был главой Сарапульского района.

Новым руководителем администрации главы и правительства был назначен Максим Шумихин, который до этого был заместителем.

И.о. министра здравоохранения в этом году стала Наталья Якимова, которая до этого возглавляла республиканский медицинский колледж.

Руководителей обрели созданные в этом году структуры. Агентство по туризму возглавила Юлия Бадаш, агентство по делам молодежи — Алексей Выстребов

Начальником главного управления юстиции Удмуртии назначен Айваз Марданшин. Ведомство появилось в результате преобразования управления по обеспечению деятельности мировых судей Удмуртии при правительстве республики

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый состав госсовета Удмуртии

Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Новый состав госсовета Удмуртии

Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Госсовет

В сентябре 2022 года прошли выборы депутатов госсовета Удмуртии седьмого созыва. Состав республиканского парламента обновился наполовину. Если Владимир Невоструев сохранил пост председателя, то его заместителями и руководителями комиссий стали новые люди. Так, вице-спикерами избрали Ивана Черезова и Татьяну Ишматову. Новыми председателями комиссий стали Елена Дербилова (труд и соцполитика), Андрей Ураськин (культура и нацполитика), Наиль Мухамедзянов (бюджет и финансы), Любовь Зайцева (здравоохранение), Георгий Крылов (АПК), Петр Фомин (общественная безопасность). Руководителем фракции Единая Россия стал Анатолий Наумов, КПРФ — Владимир Бодров, СРЗП — Игорь Стрелков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первое заседание нового состава ЦИК Удмуртии

Фото: ЦИК Удмуртии Первое заседание нового состава ЦИК Удмуртии

Фото: ЦИК Удмуртии

ЦИК

Обновление в 2022 году произошло и в Центральной избирательной комиссии. В декабре определился новый состав комиссии, председателем стала Светлана Пальчик, которая до этого была замруководителя администрации главы и правительства Удмуртии. Ее заместителем стала Вероника Лекомцева. В целом из прежнего состава в новый перешли только три человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый президент ассоциации «Удмурт Кенеш» Андрей Ураськин и прежний руководитель организации Татьяна Ишматова

Фото: пресс-служба всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш» Новый президент ассоциации «Удмурт Кенеш» Андрей Ураськин и прежний руководитель организации Татьяна Ишматова

Фото: пресс-служба всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш»

Общественные институты

В феврале шестой состав Общественной палаты Удмуртии избрал директора Государственного зоопарка Светлану Малышеву председателем.

В этом году сменилось руководство во Всеудмуртской ассоциации Удмурт кенеш. Вместо Татьяны Ишматовой организацию возглавил директор Государственного национального театра Андрей Ураськин.

6 ноября в Удмуртии состоялось поставление архимандрита Павла Белокрылова в сан епископа Сарапульской и Можгинской епархии РПЦ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый руководитель УФНС по Удмуртии Игорь Мюрк

Фото: УФНС по Удмуртии Новый руководитель УФНС по Удмуртии Игорь Мюрк

Фото: УФНС по Удмуртии

Федеральные структуры

Игорь Мюрк сменил Юрия Горюнова на посту руководителя управления ФНС в Удмуртии. До этого он возглавлял управление по Ульяновской области.

Полковник внутренней службы Вячеслав Третьяков возглавил управление Федеральной службы исполнения наказаний по Удмуртии. До этого с 2020 года Вячеслав Третьяков занимал пост первого заместителя начальника управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России.

На пост начальника Главного управления МЧС России по Удмуртии назначен полковник внутренней службы Сергей Пряженцев. До этого он был первым заместителем начальника. Петр Фомин, возглавлявший ГУ МЧС с 2008 года, был избран в госсовет республики.

Руководителем Управления федеральной почтовой связи Удмуртии стал Сергей Колесов. Ранее Сергей Колесов работал на должностях заместителя директора Вологодского филиала ПАО «Ростелеком», руководителя службы продаж и сервиса ООО «Т2 Мобайл» в Сургуте, а также был управляющим ЗАО «Русская Телефонная Компания» в Кемеровской области. До него Почту России в Удмуртии возглавлял Андрей Сивцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый директор «МегаФона» в Удмуртии Александр Соловьев

Фото: Пресс-служба «МегаФона» Новый директор «МегаФона» в Удмуртии Александр Соловьев

Фото: Пресс-служба «МегаФона»

Бизнес

Новым директором «МегаФона» в Удмуртии стал Александр Соловьев. Ранее он отвечал за развитие сетей ритейла, продажи на массовом и корпоративном рынках в Удмуртии и Татарстане.

Генеральный директор АО УК «Удмуртский машиностроительный кластер» Сергей Васильцов назначен новым директором союза «Торгово-промышленная палата Удмуртии».

Михаил Красильников