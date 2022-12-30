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Тюменскую компанию оштрафовали на 47 млн рублей за картель при строительстве дорог

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Тюменской области оштрафовало ООО «Вест» на 47 млн руб. за заключение картельного сговора, сообщили в пресс-службе ведомства.

В августе 2021 года МКУ «Управление обеспечения жизнедеятельности» искала подрядчика для строительства дорог в деревне Якуши. Заявленная максимальная цена контракта была 220 млн руб. Однако за счет заключения картеля между ООО «Вест», ООО «Сириус» и ООО «ПП «Снабторг», завысивших стоимость услуг, компании получили доход более чем на 243 млн руб.

Тюменским УФАС было установлено, что аналогичную стратегию поведения компании применяли, участвуя и в других закупках по государственным и муниципальным контрактам.

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