Власти Татарстана утвердили порядок защиты жителей от бездомных собак

Правительство Татарстана утвердило порядок предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью жителей. Постановление об этом подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.

Теперь, согласно документу, в Татарстане будут принимать меры для снижения риска причинения вреда бездомными животными. Сюда, в частности, включены мониторинг популяции бездомных животных, отлов и помещение их в приют и другие профилактические мероприятия. Однако жителям запрещается самостоятельно ловить бездомных животных, кормить их в общественных местах, на объектах социальной инфраструктуры и в заведениях общественного питания. Кроме того, нельзя жестоко обращаться с ними и провоцировать их агрессию.

Постановление вступит в законную силу с марта следующего года.

"Ъ-Казань"