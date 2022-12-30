Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 10:10

До -14°С и снегопад ожидаются в Удмуртии в новогоднюю ночь

В ночь на 31 декабря в Удмуртии температура воздуха составит -9..-14°С, а днем — -8..-12°С. Как сообщает пресс-служба гидрометцентра республики, местами по региону пройдет небольшой снег, а также ожидается туман.

Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

В новогоднюю ночь снег пройдет повсеместно. При этом максимальные порывы ветра достигнут 5-10 м/с. Столбик термометра опустится до -9..-14°С.


Днем 1 января снег сохранится, а температура воздуха составит -4..-9°С. Погода 2 января выдастся снежной, теплой и ветреной. Максимальные порывы ветра достигнут 9-14 м/с, ночью — 15-17 м/с. На дорогах образуются снежные заносы, накат и гололедица. Температура воздуха ночью составит -3..-8°С, утром и днем — 0..-5°С.

3 января интенсивность осадков начнет ослабевать, а столбик термометра ночью и днем окажется на уровне -6..-11°С. С 4 января ожидается резкое похолодание, существенных осадков не предвидится.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...