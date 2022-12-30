До -14°С и снегопад ожидаются в Удмуртии в новогоднюю ночь

В ночь на 31 декабря в Удмуртии температура воздуха составит -9..-14°С, а днем — -8..-12°С. Как сообщает пресс-служба гидрометцентра республики, местами по региону пройдет небольшой снег, а также ожидается туман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

В новогоднюю ночь снег пройдет повсеместно. При этом максимальные порывы ветра достигнут 5-10 м/с. Столбик термометра опустится до -9..-14°С.

Днем 1 января снег сохранится, а температура воздуха составит -4..-9°С. Погода 2 января выдастся снежной, теплой и ветреной. Максимальные порывы ветра достигнут 9-14 м/с, ночью — 15-17 м/с. На дорогах образуются снежные заносы, накат и гололедица. Температура воздуха ночью составит -3..-8°С, утром и днем — 0..-5°С.

3 января интенсивность осадков начнет ослабевать, а столбик термометра ночью и днем окажется на уровне -6..-11°С. С 4 января ожидается резкое похолодание, существенных осадков не предвидится.