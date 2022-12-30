Еще 12 платных парковок заработают с 9 января в Нижнем Новгороде

С 9 января еще на 12 платных парковках в Нижнем Новгороде начнут взимать штрафы, сообщили в мэрии. Всего в городе будет уже 111 зон, работающих в обычном режиме. В тестовом — без начисления штрафов — продолжат работать восемь участков.

В обычном режиме заработают парковки на улицах Артельной, Бекетова, Ижорской, в Казарменном переулке, на улицах Медицинской, Долгополова, Заречном бульваре, на улицах Литвинова, Луначарского, Мануфактурной, Октябрьской революции и Чкалова.

Стоимость стоянки составит 60 руб. в час, бесплатно можно оставить автомобиль с 20:00 до 8:00 по будням и круглосуточно – по выходным и праздникам. Для жителей домов вблизи платных парковок предусмотрены льготы, всем нижегородцам доступны годовые абонементы.

Анастасия Еремина