ВС Башкирии оставил в силе решение об отстранении замминистра транспорта

Верховный суд Башкирии оставил без удовлетворения апелляционную жалобу замминистра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Виктора Жулькова, который оспаривал свое временное отстранение от должности 15 декабря. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов республики. По мнению следователя, оставаясь на рабочем месте господин Жульков «может оказать давление на подчиненных сотрудников министерства либо иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу».

Виктор Жульков был задержан в начале ноября. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 286 УК РФ). 10 ноября чиновника поместили под домашний арест, а спустя неделю ВС Башкирии заменил арест на запрет определенных действий.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», задержание замминистра может быть связано с уголовным делом о превышении должностных полномочий в отношении представителей руководства министерства транспорта и дорожного хозяйства республики, а также администрации Сибая.

Венера Хисамова

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