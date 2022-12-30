Житель Удмуртии предстанет перед судом за избиение отца до смерти металлической тростью

В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя поселка Балезино. Мужчину признали виновным в избиении отца до смерти (ч. 4 ст. 111 УК РФ), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Установлено, что в начале октября мужчина вместе с отцом употреблял алкоголь, когда между ними возник конфликт. В ходе ссоры обвиняемый избил родственника руками и ногами, а также металлической тростью. В результате через восемь суток тот скончался в больнице.

Уголовное дело направлено в суд.