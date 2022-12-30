Открыто движение по новому путепроводу в Татищевском районе

Саратовские власти объявили об открытии движения по Татищевскому путепроводу. По мосту, который строился с 2021 года, пущены автомобили.

Длина путепровода составляет 404 м. Объект возведен в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Губернатор Роман Бусаргин, что выполнен первый этап строительства, однако в 2023 году строители приступят ко второму. Летом во время визита в регионе руководителя «Росавтодора» Романа Новикова была достигнута договоренность продолжить проект.

Ранее жители Татищевского района были вынуждены стоять в пробках на железнодорожном переезде на перегоне «Татищево – Курдюм».

Марина Ковалева