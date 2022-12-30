Спрос на бани в Перми в декабре вырос на 18%

В декабре 2022 года спрос на бани в Перми вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводят «Авито Услуги». По все стране спрос на бани увеличился на 61% к году. На 16% выросло число объявлений об их аренде. Средняя стоимость такой услуги в столице Прикамья составила 900 руб./час.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Количество объявлений об аренде сауны в России выросло на 45%. Спрос на них по стране увеличился на 38%, а в Перми — на 22%. Средняя стоимость в городе составила 800 руб./час.

Также в Перми в декабре на 46% выросло количество объявлений от спа-салонов и профильных специалистов с предложением оздоровительных процедур. По всей стране спрос на такие услуги вырос на 62% по сравнению с прошлым годом, в Перми — на 8%. Средняя цена за комплексный уход — 700 руб.