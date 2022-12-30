Спрос на бани в Ижевске вырос на 18% в декабре

В декабре 2022 года спрос на бани в столице Удмуртии вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Авито Услуги, за этот же период количество предложений увеличилось на 57%. Средняя стоимость за аренду бани в городе составила 800 руб. в час, однако цена зависит от количества человек, времени аренды и дополнительных опций.

Кроме того, интерес к услугам спа-салонов и профильных специалистов в Ижевске вырос на 65%, а предложений стало больше на 73%. Средняя цена за комплексный уход составила 600 руб.