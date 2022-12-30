«Мой выбор года — содействие и поддержка»

«Ъ-Удмуртия» запустил проект «ГОДные итоги», где предприниматели, представители власти и эксперты отвечают на три важных вопроса этого года. Они рассказали о главных цифре, выборе и желании уходящего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя правительства Удмуртии Татьяна Чуракова

Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Заместитель председателя правительства Удмуртии Татьяна Чуракова

Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

— Назовите главную цифру года 2022

— В декабре исполнился год моей работы в должности заместителя председателя правительства Удмуртии. За этот год мы провели огромное количество мероприятий, поддержали множество семей, достигли значимых результатов в социальной сфере. Перечислю лишь некоторые из них.

В рейтинге субъектов Российской Федерации по итогам Государственной итоговой аттестации (ГИА) Удмуртия поднялась с 45 позиции на 17 из 85 субъектов, в сводном рейтинге ГИА и иных оценочных процедур — на 10 место. Все показатели национального проекта «Образование» выполнены в полном объеме по итогам текущего года. Так, в республике разработана программа по преодолению дефицита педагогических кадров, выигран грант на создание образовательно-производственного кластера «ФП Профессионалитет», открыты программы дополнительного образования и профессиональной подготовки для инвалидов и лиц с ОВЗ, запущен проект капитального ремонта школ, создан Штаб родительского контроля и другие.

Продолжается модернизация службы занятости населения — теперь это современный «кадровый центр».

В 2022 году республика вошла в число 34 регионов России, реализующих пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. В 2023 году реализация проекта продолжится. На эти цели из федерального бюджета предусмотрено 78,3 млн рублей. Напомню также, что в 2022 году в Ижевске прошли Вторые Международные детские инклюзивные игры. Они собрали участников из 57 регионов России, а также Донецкой Народной Республики, Армении и Белоруссии. В очном формате приняли участие около 550 ребят. Команда Удмуртии стала победителем игр.

— Каким был ваш главный выбор года?

— Мой выбор года — содействие и поддержка. В период нестабильной политической и экономической ситуации, перед нами стоит новый вызов — поддержка и реабилитация участников специальной военной операции. Государством предусмотрены меры поддержки, как региональные, так и федеральные. По распоряжению Главы все мобилизованные и добровольцы получили «подъемные» 50 тыс. рублей. Регулярно в Вольск доставляется экипировка. В формировании посылки участвуют многие предприятия республики. На текущий момент доставлено уже три партии таких грузов. Важно поддержать родных и близких наших воинов. Мы знаем каждую семью, регулярно созваниваемся с ними, оказываем адресную помощь, помогаем родным наших бойцов и с трудоустройством. В органы службы занятости республики за содействием в поиске подходящей работы обратилось 22 члена семей мобилизованных, из них 19 человек признаны безработными. Кроме того, социальная политика направлена на социализацию и реабилитацию участников СВО. Мы готовы к выполнению поставленных задач.

— Какое ваше главное новогоднее желание?

— В канун Нового года и Рождества хочу поблагодарить коллег за совместную работу. В сфере образования, социальной отрасли трудятся люди, которые имеют опыт работы, которые все знают, понимают и готовы к любым изменениям.

Намечены планы командной работы, и главный секрет успеха — вовлеченность сотрудников. Впереди масштабные задачи и серьезные вызовы. Справимся вместе!