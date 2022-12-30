Владимир Путин упразднил в Челябинской области четыре суда

На территории Челябинской области упразднены четыре районных суда – Брединский, Нагайбакский, Троицкий и Чесменский. Соответствующие изменения в федеральный закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

В пояснительной записке указано, что поправки вносятся для совершенствования деятельности судов общей юрисдикции, а также на «обеспечение прав граждан на доступ к правосудию и судебную защиту».

Вопросы, находившиеся в ведении Брединского райсуда переданы Карталинскому городскому, Нагайбакского – Верхнеуральскому районному, Троицкого – Троицкому городскому, Чесменского – Варненскому районному.