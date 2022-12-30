В свердловском городе перед праздниками закрыли автовокзал

В Дегтярске (Свердловская область) перед Новым Годом закрылось здание автовокзала, из-за чего время ожидания автобусов в городе значительно выросло. Об этом сообщают «Вести.Урал». В мэрии пояснили, что здание принадлежит предпринимателю, который сдавал помещение в аренду транспортным компаниям, прося до 200 тыс. руб. Однако из-за снижения пассажиропотока перевозчики не могут себе позволить снимать помещения за такие деньги.

Однако необходимые средства было решено взять из бюджета города, поэтому открытие вокзала ожидается после новогодних каникул. «Договор будем заключать в январе. Прямой договор, аукционных процедур не требуется. Единственное, что на праздники получился провал в этом году», — вице-мэр Дегтярска Виктор Солдатов.

Автовокзал Дегтярска обслуживает до сорока рейсов в сутки — пригородное сообщение с деревнями, междугородные рейсы в Ревду и Екатеринбург.

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