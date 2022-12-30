На концепцию государственно-частного партнерства в Татарстане потратят 9 млрд рублей

В Татарстане на концепцию государственно-частного партнерства до 2025 года потратят свыше 9 млрд руб. Постановление об этом подписал глава регионального правительства Алексей Песошин.

Основная цель концепции состоит в привлечении внебюджетных средств в экономику Татарстана, в усилении роли и развития инициативности органов исполнительной власти республики в реализации различных проектов. В рамках концепции планируется строительство, либо реконструкция объектов образования, соцобслуживания, спорта, культуры и коммунальной инфраструктуры.

Из общей суммы 3 млрд руб. будут направлены на концепцию в следующем году.

Куратором работы по выполнению задач будет выступать АИР Татарстана.

"Ъ-Казань"