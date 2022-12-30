Пермским IT-специалистам одобрили льготную ипотеку на 742 млн рублей

Министерство информационного развития и связи Пермского края подвело итоги по выдаче в регионе льготной ипотеки для IT-специалистов, запущенной в России в этом году. Как сообщает пресс-служба министерства, всего за этот период поступило 485 заявок. Из них было одобрено 344 заявки на общую сумму более 742 млн руб. На текущий момент 110 человек уже получили средства.

Заместитель председателя правительства региона Алексей Черников отметил, что количество одобренных заявок с каждым месяцем увеличивается. Так, за последние три месяца в Перми почти в два раза увеличилось число IT-специалистов, получивших льготную ипотеку. Всего в регионе, по данным господина Черникова, условиям для предоставления льготной ипотеки соответствуют порядка 600 сотрудников из 150 компаний.

Программа льготной ипотеки для IT-специалистов была запущена в России в мае 2022 года для поддержки отрасли в сложившейся экономической ситуации. Работники этой сферы могут оформить ипотечный кредит по ставке до 5% годовых и с минимальным первоначальным взносом 15%. Максимальная сумма кредита для регионов с населением менее 1 млн человек составляет 15 млн руб., для субъектов РФ, численность населения которых больше 1 млн человек — 30 млн руб. При этом на льготных условиях по ставке до 5% годовых предоставляется только сумма кредита до 9 млн рублей в регионах с населением менее 1 млн человек и до 18 млн руб. для субъектов РФ, где проживает более 1 млн человек.