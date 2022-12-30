Водитель ВАЗ-2112 в Ижевске столкнулся с двумя автомобилями и врезался в микроавтобус

29 декабря около 18:30 напротив дома №3А по ул. Новоажимова в столице Удмуртии произошла дорожная авария. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, водитель автомобиля «ВАЗ-2112» столкнулся с Chevrolet и «УАЗ», после чего выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус «ГАЗ». Отмечается, что виновник ДТП имел признаки опьянения.

Восемь участников дорожного происшествия осмотрела бригада скорой помощи. Их оставили на месте аварии.

Водитель автомобиля «ВАЗ-2112» от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался. В отношении него составлены административные материалы. Ранее мужчину уже лишали права на управление автомобилем за нетрезвое вождение.