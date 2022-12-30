В Новый Год в Свердловской области похолодает до -32 градусов

В Свердловской области с 30 декабря по 1 января ожидаются заморозки и снег. По данным уральского Гидрометцентра, днем в пятницу, 30 декабря, температура воздуха днем в регионе составит -12°…-17°. Местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный 3-8 м/с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В субботу, 31 декабря, температура ночью составит -17°…-22°, на севере — до -27°, на крайнем севере — до -32°. Днем ожидается -14°…-19°, на севере — до -24°, на крайнем севере — до -29°. Местами небольшой снег. Ветер юго-восточный, восточный 3-8 м/с.

В воскресенье, 1 января, ночью температура воздуха составит -24°…-29°, на севере — до -24°. Днем ожидается -16°…-21°, на крайнем севере — -24°…-29°, на крайнем юго-западе — до -11°. Местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 4-9 м/с.

В Екатеринбурге 30 декабря температура воздуха днем составит -12°…-14°. В субботу ночью ожидается -17°…-19°, днем — -17°…-19°. В воскресенье температура воздуха ночью составит -24°…-26°, днем — -16°…-18°.

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